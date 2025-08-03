«Акрон» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск.
Стартовые составы команд.
«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Угальде, Гарсия.
После двух туров чемпионата России тольяттинская команда набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.
В минувшем туре «Акрон» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а «Спартак» проиграл «Балтике» (0:3).