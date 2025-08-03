Три игрока «Спартака» удалились за два последних матча в РПЛ

Игрок заработал удаление из-за двух жёлтых карточек, которые он получил с разницей в одну минуту.
Эта красная карточка стало третьей дисквалификацией игроков московского клуба за последние два тура Российской Премьер-Лиги. В матче 2-го тура с калининградской «Балтикой» встречу не смогли закончить нападающий Антон Заболотный и бразильский форвард Маркиньос. Россиянин получил прямую красную из-за жёсткого стыка на 11-й минуте, а южноамериканский футболист заработал две жёлтые к 58-й минуте.
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