«Балтика» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026

После двух сыгранных туров «Балтика» имеет в своём активе четыре очка. Подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» набрал два очка после аналогичного количества матчей. Команда находится на 11-й строчке.