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«Балтика» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Балтика» и «Оренбург».

Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Ростех» в Калининграде (Россия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 15:45 мск.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.

«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Оганесян, Рыбчинский, Савельев.

После двух сыгранных туров «Балтика» имеет в своём активе четыре очка. Подопечные Андрея Талалаева располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» набрал два очка после аналогичного количества матчей. Команда находится на 11-й строчке.