«Это тупые футболисты». Ловчев — об удалении Хлусевича в матче «Акрон» — «Спартак»

Футболист получил две жёлтые карточки за минуту и покинул поле на 45+2-й минуте.
«Я люблю умных футболистов, это (Хлусевич — прим. “Чемпионата”) — тупые футболисты. Обижайтесь, не обижайтесь. Человек только получил первую жёлтую…» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
После двух туров чемпионата России тольяттинская команда набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.
В минувшем туре «Акрон» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а «Спартак» проиграл «Балтике» (0:3).
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