Гол Дзюбы с пенальти принес «Акрону» ничью со «Спартаком»

Московский «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 1:1. Оба мяча забили после 90-й минуты: у «Спартака» отличился Пабло Солари (92), «Акрон» на 94-й ответил точным ударом Артема Дзюбы с пенальти.
Гости в компенсированное время первого тайма остались вдесятером — Даниил Хлусевич получил две желтые за две минуты.
На 63-й минуте у хозяев Стефан Лончар не реализовал пенальти.
В составе «Спартака» дебютировал португальский новичок Жедсон Фернандеш, чей трансфер из «Бешикташа» стал самым дорогим в истории «красно-белых».
В четвертом туре обе команды сыграют в гостях: «Спартак» 9 августа встретится с «Локомотивом», а «Акрон» днем ранее — с махачкалинским «Динамо».
Заур Тедеев
Деян Станкович
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
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