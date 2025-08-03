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Гол Дзюбы с пенальти принес «Акрону» ничью со «Спартаком»

У «Спартака» на 92-й забил Солари, «Акрон» сравнял на 94-й. Весь второй тайм гости отыграли в меньшинстве.

Источник: ФК "Акрон"

Московский «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 1:1. Оба мяча забили после 90-й минуты: у «Спартака» отличился Пабло Солари (92), «Акрон» на 94-й ответил точным ударом Артема Дзюбы с пенальти.

Гости в компенсированное время первого тайма остались вдесятером — Даниил Хлусевич получил две желтые за две минуты.

На 63-й минуте у хозяев Стефан Лончар не реализовал пенальти.

В составе «Спартака» дебютировал португальский новичок Жедсон Фернандеш, чей трансфер из «Бешикташа» стал самым дорогим в истории «красно-белых».

В четвертом туре обе команды сыграют в гостях: «Спартак» 9 августа встретится с «Локомотивом», а «Акрон» днем ранее — с махачкалинским «Динамо».

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Статистика
Акрон
Спартак
Удары в створ
4
3
Угловые
3
7
Фолы
12
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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