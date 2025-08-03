«Пусть сами ответят». Литвинов — о судействе в матче «Акрон» — «Спартак»

— Руслан, ты не доволен судейством?
— Пусть сами ответят, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в ворота московской команды главный судья поставил два пенальти. Первый на 63-й минуте не реализовал полузащитник Стефан Лончар, а на 90+5-й минуте нападающий Артём Дзюба с 11-метровой отметки забил и принёс ничью тольяттинской команде. Помимо этого, «Спартак» играл весь второй тайм в меньшинстве из-за удаления Даниила Хлусевича на 45+2-й минуте.
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