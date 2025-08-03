Главный тренер «Спартака» жёстко раскритиковал Хлусевича за две жёлтые карточки

— Не знаю, почему так много удалений. Если возьмём пример Маркиньоса, там была несуществующая красная карточка. Сегодня оба фола Хлусевича получили справедливое наказание. Не знаю, как допустимо на таком уровне получать две жёлтые карточки. Я не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше. Было непросто играть во втором тайме в меньшинстве, но мы не должны пропускать на 90+4. Это моя вина, я выбираю состав. Я не ироничен, говорю серьёзно, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.