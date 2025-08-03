На «Спартак» больно смотреть. Провал с «Акроном» — приговор для Станковича и Кахигао?

Другой вопрос: сколько еще нужно сделать трансферов, чтобы Деян Станкович поставил хотя бы какое-то подобие игры? Обниматься с футболистами и прессовать судей может любой из нас, но очки за это не начисляют. Те, кто продлевал контракт с сербом, — вы чем вообще руководствовались? Складывается ощущение, что ответственные за это решение живут в другом измерении.