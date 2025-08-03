На «Спартак» больно смотреть. Провал с «Акроном» — приговор для Станковича и Кахигао?

«Спартак» снова заканчивает матч вдесятером из-за удаления. И снова теряет очки — на этот раз в Самаре с «Акроном». С парой форвардов Угальде — Гарсия, самым дорогим новичком Фернандешем… И ведь приобретения не завершены — клуб занят поиском нового центрального защитника! Хоть кто-то может объяснить мне логику трансферов красно-белых?
Можно купить сколько угодно нападающих и центральных полузащитников в перегруженную зону за десятки миллионов евро, но что это изменит, если на флангах обороны выходят Хлусевич и Рябчук, которые вообще не соответствуют уровню команды? Это видят все, кроме спортивного директора Франсиса Кахигао.
Глядя на игру в Самаре (да и против «Балтики»), складывается ощущение, что люди, которые причастны к комплектованию команды, вообще футбол не смотрят. Вместо Жедсона Фернандеша за 27 миллионов можно было привезти двух фланговых защитников и сделать состав более сбалансированным.
Другой вопрос: сколько еще нужно сделать трансферов, чтобы Деян Станкович поставил хотя бы какое-то подобие игры? Обниматься с футболистами и прессовать судей может любой из нас, но очки за это не начисляют. Те, кто продлевал контракт с сербом, — вы чем вообще руководствовались? Складывается ощущение, что ответственные за это решение живут в другом измерении.
Наконец, другая боль болельщиков «Спартака» — молодые игроки. Талантливой молодежи, способной усилить команду, нет даже близко. Пока в РПЛ зажигают Алексей Батраков, Вадим Раков, Сергей Пиняев и Матвей Кисляк, «Спартак» вбухивает десятки миллионов в непонятных костариканцев и пассажиров из чемпионата Кипра.
Талантливое руководство довело красно-белых до того, что в «Спартак» отказываются ехать россияне из других клубов. Футболисты понимают, что играть в футболке с ромбиком на сердце — это не показатель твоей уникальности. Жестко? Да. Но, увы, это горькая правда.
Кахигао и Станковича нужно убирать сразу после финального свистка в Самаре. Увы, но они делают «Спартак» слабее. С теми возможностями, которые предоставляет им «Лукойл», нужно бороться за чемпионство, а не мучиться в играх с «Балтикой» и «Акроном».
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Заур Тедеев
Деян Станкович
Артем Дзюба
90+4′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
90+2′
Стефан Лончар
63′
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5′
5
Алекса Джурасович
57′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
45′
15
Стефан Лончар
73′
6
Максим Кузьмин
90′
71
Дмитрий Пестряков
77′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
90′
69
Арсений Дмитриев
98
Александр Максименко
90′
82
Даниил Хлусевич
45+1′
45+2′
18
Наиль Умяров
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
86′
28
Даниил Зорин
83
Жедсон Фернандеш
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
45′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
86′
47
Роман Зобнин
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти