«Недопустимо получать две желтые за такой короткий промежуток времени». Станкович и Тедеев — после ничьей «Спартака» с «Акроном»

«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура РПЛ. В конце второго тайма был удален Даниил Хлусевич. Во второй половине встречи с пенальти забили Пабло Солари и Артем Дзюба, еще одну попытку не реализовал полузащитник гостей Стефан Лончар. Главные тренеры команд Деян Станкович и Заур Тедеев подвели итоги на послематчевой пресс-конференции.
Станкович: Еще 40 лет могу работать в таком режиме
— Вы выставили схему с ромбом в центре, но фланги не работали так, как должны были. Согласны с этим?
— В этой схеме речь прежде всего шла о двух форвардах, которых мы выпустили в стартовом составе. А дальше решало качество наших футболистов. Оно у них есть. Считаю, у нас игроки высокого уровня, и они должны быть на поле. Первые 15 минут были хорошими, потом началась определенная неразбериха. В любом случае эта схема есть в нашем распоряжении, мы будем ее использовать — увидим, где и когда.
— В чем причина большого количества удалений на старте сезона?
— Не знаю, в чем тут дело… Но если взять, к примеру, удаление Маркиньоса (в матче с «Балтикой». — Прим. «СЭ»), то оно просто несуществующее. Первую желтую карточку ему показали в эпизоде, где судья сразу должен был свистеть фол. Игрок получил ее за протесты. Вторую — в моменте, где судья не поднял флажок, хотя был очевидный офсайд. Сегодня была иная история: оба фола получили справедливую оценку. Я не знаю, возможно ли вообще на таком уровне получать две желтые карточки за такой короткий промежуток времени. Может, для кого-то это нормально, но я это нормальным не считаю. На таком уровне это недопустимо!
В любом случае мы это принимаем и играем дальше. Конечно, было непросто во втором тайме при таких условиях. Ну и когда мы забиваем на 90+2-й минуте, нельзя пропускать на 90+4-й… Это моя вина — я определяю футболистов, которые выходят на поле. Это не ирония — я говорю серьезно.
— После матча с «Балтикой» вы сказали, что устали и опасаетесь за свое здоровье. Как сегодня себя чувствуете?
— Спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. Я пообщался с клубным врачом, и он сказал, что я здоров как бык — еще лет 40 могу работать в таком же режиме. На самом деле, когда я говорил о здоровье, это была сатира, и имелась в виду одна определенная вещь. Тем не менее спасибо вам за заботу.
Тедеев: выбранный день и час игры — абсурд
— Ничья для «Акрона» при тайме в большинстве — успех или неудача?
— Хочется признать, что ничью приходится принимать с сожалением. В первом тайме был хороший момент у Болдырева — но молодость и неопытность сыграли роль. Хотя он большой молодец, растет как мужчина и футболист. Болдырев и Пестряков сделали все, что от них зависит. Мы хорошо прессинговали, много накрывали. Но во втором тайме, когда нас на поле было больше, мы почему-то стали хуже в прессинге. Наверное, это связано с психоэмоциональным состоянием, потому что я не заметил, чтобы мы проигрывали в физическом плане. Даже несмотря на то, что выбранный день и час для игры — некий абсурд. Надо жалеть футболистов. Сложно комментировать, почему выбирают такое время. Тем не менее футболисты выглядели свежо. Не хватило возможности усилить игру заменами, но мы ждем игроков и думаем, нам будет легче немного позднее. Сегодня ребята бились не только за себя, но и за своих близких. Мы не должны были проигрывать этот матч. Слава Господу, что так и случилось.
— Кто должен был исполнять первый пенальти — Дзюба или Лончар?
— В такой ситуации не считаю правильным нарушать внутренний климат на футбольном поле. На сегодняшний день у нас есть пенальтист, и даже если он не реализует сто попыток подряд, бить все равно должен Дзюба. Никаких других мыслей в моей голове не было. Почему так случилось? Обсудим с Артемом. Может быть, его физическое состояние не придало ему энергии, и он просто в этой ситуации хотел поступить здраво, в чем я даже не сомневаюсь. Обвинять никого не буду, но на дисциплину нужно обращать внимание. Во второй ситуации я уже вмешался.
— Вопрос относительно ситуации, которая предшествовала голу «Спартака». В центре поля на Беншимоле был фол и игру надо было останавливать?
— Конечно. Я пересмотрел этот момент. Считаю, что однозначно нельзя было продолжать игру. Сам нерв матча и его менталитет предполагает, что, когда команда остается вдесятером, она использует любые способы, чтобы не дать преимущество сопернику. Было очень хорошо видно, что соперник применил руки. Считаю, что судья должен был останавливать игру, несмотря на то что мяч был не совсем наш.
— Как в целом оцените судейство?
— Судья достаточно последовательно вел себя по ходу всего матча. Он настоящий профессионал. У меня вообще нет никаких претензий. Но, на мой взгляд, в конкретном эпизоде он допустил ошибку. Когда один игрок рукой оттягивает на себя другого, надо останавливать игру. Ну посчитал нужным весь блок судейский так поступить, значит, мы должны это принять.
— Какие были ваши эмоции, когда «Спартак» забил гол?
— Ровно такие же, как и сейчас. Понимал, что мы не должны были проигрывать этот матч. Сказал защитникам, чтобы поднялись максимально высоко. В последний момент в бой надо бросать все силы, но при этом сохранять спокойствие. У команды есть характер. Нельзя в такой ситуации проигрывать, даже когда остаются секунды.
Артем Калинин, Дмитрий Барулев