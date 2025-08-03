«Недопустимо получать две желтые за такой короткий промежуток времени». Станкович и Тедеев — после ничьей «Спартака» с «Акроном»

— Хочется признать, что ничью приходится принимать с сожалением. В первом тайме был хороший момент у Болдырева — но молодость и неопытность сыграли роль. Хотя он большой молодец, растет как мужчина и футболист. Болдырев и Пестряков сделали все, что от них зависит. Мы хорошо прессинговали, много накрывали. Но во втором тайме, когда нас на поле было больше, мы почему-то стали хуже в прессинге. Наверное, это связано с психоэмоциональным состоянием, потому что я не заметил, чтобы мы проигрывали в физическом плане. Даже несмотря на то, что выбранный день и час для игры — некий абсурд. Надо жалеть футболистов. Сложно комментировать, почему выбирают такое время. Тем не менее футболисты выглядели свежо. Не хватило возможности усилить игру заменами, но мы ждем игроков и думаем, нам будет легче немного позднее. Сегодня ребята бились не только за себя, но и за своих близких. Мы не должны были проигрывать этот матч. Слава Господу, что так и случилось.