«Балтика» рвётся к лидеру РПЛ! Суперзамены и голевое шоу у команд Талалаева и Слишковича

Чуть позже Хиль и с игры забил. Дубля не случилось из-за очевидного офсайда. Плюс Илья Петров красиво крутил издали в дальний угол — и увидел спасение Овсянникова. А что сделал полузащитник «Балтики» в конце первого тайма, вообще хочется пересматривать бесконечно. Удачно броситься в подкат на своей половине и идеальным забросом организовать выход один на один — абсолютный топ-уровень. Только тот же Хиль сплоховал, после этого запоров супершанс. У сальвадорца было много пространства — Овсянников прочитал его намерения и среагировал рукой.