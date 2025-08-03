Дзюба рассказал, почему «Акрон» не смог победить «Спартак»

«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше “Спартака”. Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше. Всем болельщикам спасибо за классную атмосферу», — написал Дзюба в своем Telegram-канале.