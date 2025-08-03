Дзюба рассказал, почему «Акрон» не смог победить «Спартак»

В воскресенье «Акрон» сыграл дома вничью со «Спартаком» (1:1) в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы отыгрались в компенсированное время благодаря голу Дзюбы с пенальти. Ранее полузащитник хозяев Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый и вывести свою команду вперед.
«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше “Спартака”. Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше. Всем болельщикам спасибо за классную атмосферу», — написал Дзюба в своем Telegram-канале.
«Акрон» с пятью очками занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем туре команда 8 августа сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».
Заур Тедеев
Деян Станкович
Артем Дзюба
90+4′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
90+2′
Стефан Лончар
63′
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5′
5
Алекса Джурасович
57′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
45′
15
Стефан Лончар
73′
6
Максим Кузьмин
90′
71
Дмитрий Пестряков
77′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
90′
69
Арсений Дмитриев
98
Александр Максименко
90′
82
Даниил Хлусевич
45+1′
45+2′
18
Наиль Умяров
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
86′
28
Даниил Зорин
83
Жедсон Фернандеш
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
45′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
86′
47
Роман Зобнин
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти