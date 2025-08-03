Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Факел
0
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.05
П2
7.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.77
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
1
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
3.20
П2
31.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.05
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
3
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Дзюба рассказал, почему «Акрон» не смог победить «Спартак»

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Футболисты «Акрона» играли лучше московского «Спартака», но не сумели победить из-за характера, заявил нападающий тольяттинской команды Артем Дзюба.

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Акрон» сыграл дома вничью со «Спартаком» (1:1) в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Тольяттинцы отыгрались в компенсированное время благодаря голу Дзюбы с пенальти. Ранее полузащитник хозяев Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый и вывести свою команду вперед.

«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше “Спартака”. Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше. Всем болельщикам спасибо за классную атмосферу», — написал Дзюба в своем Telegram-канале.

«Акрон» с пятью очками занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем туре команда 8 августа сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Артем Дзюба
90+4′
Спартак
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
90+2′
Нереализованные пенальти
Акрон
Стефан Лончар
63′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5′
5
Алекса Джурасович
57′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
45′
15
Стефан Лончар
73′
6
Максим Кузьмин
90′
71
Дмитрий Пестряков
77′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
90′
69
Арсений Дмитриев
Спартак
98
Александр Максименко
90′
82
Даниил Хлусевич
45+1′
45+2′
18
Наиль Умяров
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
86′
28
Даниил Зорин
83
Жедсон Фернандеш
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
45′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
86′
47
Роман Зобнин
Статистика
Акрон
Спартак
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
4
3
Угловые
3
7
Фолы
12
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше