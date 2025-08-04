Семак объяснил, почему «Зенит» дома упустил победу над ЦСКА

«К сожалению, не смогли дома победить, порадовать себя и наших болельщиков. К сожалению для нас, те моменты, которые были у армейцев, они достаточно хорошо использовали, а мы, в свою очередь, много транжирили голевых моментов. Нужно забивать и реализовывать те моменты, которые есть. А их было сегодня очень много», — сказал Семак на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале «Зенита».