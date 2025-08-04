«С ЦСКА он только обрезал». Аршавин предложил Глушенкову пропустить пару игр «Зенита»

«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА, только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».
В четырёх матчах на старте сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В игре минувшего тура с «Рубином» (2:2) 26-летний форвард появился на поле с первых минут, но был заменён в перерыве.
Сергей Семак
Фабио Челестини
Александр Соболев
76′
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти