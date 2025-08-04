«С ЦСКА он только обрезал». Аршавин предложил Глушенкову пропустить пару игр «Зенита»

«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА, только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».