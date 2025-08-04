Челестини выжимает максимум из ЦСКА. В отличие от Семака, Станковича и Карпина

С каждым туром у меня все меньше понимания, почему «Зенит» никак не активирует режим тотального доминирования в лиге, где ни у кого и близко нет такого состава. В него не влезают Глушенков и Лусиано Гонду, Соболев и Вега тоже выходят только на замену. Мостового снимают на 62-й минуте, если что-то идет не так, а появление Ерохина воспринимается как нечто между последней надеждой на фарт и сигналом: мы сделали все, что могли, — других атакующих футболистов на скамейке не осталось.
Но даже этого не хватает для победы.
Важно сразу проговорить, что «Зенит» не играл плохо. Доминировал полчаса, ничего не позволив создать у ворот Латышонка. Душил прессингом, создавал моменты и заходил на лучший тайм в сезоне. Но выдохся, снизил темп и дал ЦСКА разыграть идеальную комбинацию. А во втором тайме спасался — с тройной заменой на исходе часа, когда стартовый план окончательно устарел, с многочисленными попытками вскрыть фланги (и даже центр), а также в бесконечном поиске в штрафной Соболева или Лусиано.
Да, команда ушла от поражения, давила в концовке и могла вырвать победу (но и чудом не пропустила). Проблема не в этом. А в том, что все это процентов 70 от потенциала нынешнего «Зенита». И при наличии более серьезной конкуренции (например, в еврокубках) такая игра и результаты воспринимались бы острее.
Ненормально, когда Жерсон и Вендел бросают игроков и недорабатывают в голевой атаке ЦСКА, из-за которой рушится весь план «Зенита». Когда лучшим становится Мантуан — хотя на поле полно звезд, а у бразильца максимально неподходящая для этого позиция. Наконец, когда каждое окно случаются топ-трансферы, но ни Луиса Энрике с Лусиано, ни Жерсона с Глушенковым, ни Педро, Веги и оставшегося Вендела не хватает для того, чтобы набирать очки с запасом. Или просто играть в свой футбол!
По сути, реальную мощь этой команды все увидели на старте прошлого сезона, когда «Рубин» и «Крылья» получили по 0:4, «Рубин» — 0:5. «Динамо» пропустило лишь один, но все равно уехало ни с чем. Тогда «Зенит» воспринимали как монстра. А что сейчас? «Акрон» и те же «Крылья» возвращаются из Питера с победой. «Ростов» спокойно забивает в первом тайме — как и ЦСКА, который перестраивается прямо по ходу сезона, но создает такое количество проблем, что Семак в очередной раз переходит на резервную стратегию. В первом тайме.
Только за лето армейцы остались без Пьянича и Файзуллаева. Ушли Келлвен и Жемалетдинов. Роша выкупил свой контракт ради переезда в Саудовскую Аравию. А Николич добавил экстрима побегом в АЕК.
Возможно, при Челестини ЦСКА не поражает зрелищностью игры. Но, во-первых, так было и при Марко. Во-вторых, по соотношению проблем и результата Фабио пока выжимает максимум.
На матч с «Зенитом» не прилетел Шуманский. Игорь Дивеев вышел играть в паре не с Рошей, а с Лукиным. Матеус Алвес и Верде только адаптируются — как и Алеррандро. Но команда не закрывается, спокойно выдерживает второй топ-матч за неделю (в Кубке с «Локомотивом» рубилась та же обойма) и заслуженно увозит ничью, сыграв на своих сильных сторонах. Как и в матче за Суперкубок. Или в четырех стартовых встречах сезона — с нулем поражений.
Для меня работа Челестини очень показательна.
На фоне Сергея Семака, при котором «Зенит» давно не играет даже на 90 процентов от возможностей.
Валерия Карпина, перестраивающего «Динамо» в аналогичных условиях. Но ничья с «Балтикой», 0,1 xG в Краснодаре (при нуле ударов в створ) и самый скучный футбол в РПЛ при бешеном потенциале атаки пока вызывают только вопросы: а во что вообще хочет играть команда? Сколько времени для этого нужно? И почему такой безнадеги не было при Личке?
Наконец, трансформация ЦСКА сильно контрастирует со «Спартаком» Деяна Станковича, где один из самых дорогих составов в истории мучается с «Балтикой» и вдесятером чудом забивает «Акрону» — но за 20 секунд упускает даже такую победу.
Конечно, ничего из этого не гарантирует ЦСКА беспроблемный сезон и борьбу за чемпионство. Но демонстрирует каждому в РПЛ, что результат можно показывать сразу.
Без скидок на кадровые проблемы, с короткой предсезонкой, неадаптированными новичками и потерей ключевых футболистов.
Леонид Волотко