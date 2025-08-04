Челестини выжимает максимум из ЦСКА. В отличие от Семака, Станковича и Карпина

С каждым туром у меня все меньше понимания, почему «Зенит» никак не активирует режим тотального доминирования в лиге, где ни у кого и близко нет такого состава. В него не влезают Глушенков и Лусиано Гонду, Соболев и Вега тоже выходят только на замену. Мостового снимают на 62-й минуте, если что-то идет не так, а появление Ерохина воспринимается как нечто между последней надеждой на фарт и сигналом: мы сделали все, что могли, — других атакующих футболистов на скамейке не осталось.