Артем Макарчук: «Нам надо прибавлять в характере, в агрессии»

— Вопрос риторический. Конечно, есть на это надежда. Она всегда есть. Если бы не было надежды, то мне бы в Калининград поехать и дома сидеть (Макарчук родом из Калининградской области. — «Известия»). Каждый день просыпаешься и думаешь, как сделать себя лучше. Если будешь делать себя лучше в клубе, то попадешь в сборную. Не думаю сейчас прямо о том, как именно в нее попасть. Но думаю о том, чтобы выходить как можно чаще в составе «Сочи» и помогать ему побеждать. Тогда и в сборной могут обратить внимание.