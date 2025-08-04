Артем Макарчук: «Нам надо прибавлять в характере, в агрессии»

В понедельник, 4 августа, третий тур чемпионата России по футболу среди команд РПЛ завершится матчем между казанским «Рубином» и «Сочи». Сочинцы, которые вернулись весной из Первой лиги с помощью переходных матчей, провалили старт сезона. Они разгромно проиграли в первых двух турах чемпионата — московскому «Локомотиву» (0:3) и тольяттинскому «Акрону» (0:4). В первом матче Кубка России южный клуб на последних минутах уступил московскому «Динамо» (2:3). В интервью «Известиям» один из старожилов «Сочи», полузащитник Артем Макарчук, поделился мнением о неудачах на старте сезона, объяснил, за счет чего можно улучшить результаты, и прокомментировал успешный старт своего бывшего клуба — калининградской «Балтики».
— С чем связываете слабые результаты «Сочи» на старте сезона?
— Сказать сложно. Если брать первую игру с «Локомотивом», то в целом мы неплохо играли. Большую часть времени был ничейный матч, но в последние семь минут мы подвели сами себя. Потеряли концентрацию. А в РПЛ если ты теряешь концентрацию, то вот и всё — вот тебе сразу забивают гол. Так и возникли три гола за семь минут.
— Есть повод для паники?
— Проблемы в первых матчах были, но они не системные. Они в большей степени связаны с нашей самоотдачей, потерей концентрации и нашими ошибками. Это касается концовки матча с «Локомотивом» и почти всей игры с «Акроном». В кубковой игре с «Динамо» было уже получше. Если у нас будет такая же самоотдача, как в этом матче, плюс мы добавим в игровых взаимодействиях, то всё у нас будет хорошо.
— Я спросил про панику во многом из-за того, что первые два матча чемпионата проиграны с разгромными счетами и это трудно списать на какие-то случайности.
— То, как мы играли с «Акроном», — непозволительно. Тем более в РПЛ. Тут нет никаких оправданий. И мне нечего сказать. Мы к этой игре подошли без характера, если можно сказать.
— С 2022 года, когда Кубок России играется в нынешнем формате с групповыми этапами, «Сочи» еще ни разу не выходил в плей-офф. Сейчас собираетесь всерьез отнестись к этому турниру?
— Я не разделяю турниры на важные и неважные. И не загадываю наперед, какие у нас будут результаты. Просто двигаюсь от игры к игре, как и все. Матч Кубка России, чемпионата России или тренировка — неважно, надо везде выходить и отдаваться на поле своей работе.
— Есть трудности со взаимопониманием с новичками «Сочи», большинство которых пришло в клуб уже по ходу подготовительных сборов?
— Никаких проблем со взаимопониманием нет. К нам ведь пришли футбольные люди. Просто надо добавить характера. И, думаю, всё будет хорошо у нас.
— Видно, что пришедшие этим летом в «Сочи» Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Сергей Волков, Дмитрий Васильев и другие новички усилят команду и можно будет решать серьезные задачи, как ваша команда решала два-три года назад?
— А два-три года назад мы какие задачи решали? Вы про серебряные медали?
— Давайте для начала оттолкнемся от того, что было после серебра 2022 года и до вылета в Первую лигу, «Сочи» в 2023-м достаточно уверенно финишировал в десятке.
— Такое возможно.
— Когда весной 2024 года «Сочи» вылетал из РПЛ, вашу команду всё равно многие хвалили за то, как она прибавила после зимнего назначения главным тренером Роберта Морено, как отбирала очки у топ-клубов. Почему подобное качество не сохранилось ни в прошлом сезоне в Первой лиге, ни сейчас в Премьер-лиге?
— Сложно сказать, сложно сравнивать. Первая лига — это вообще другой футбол, другой чемпионат. Мы еще с ребятами перед прошлым сезоном говорили, что у нас хороший состав и команда будет спокойно выходить в атаку, играть всей командой через пас, через владение мячом. Но наткнулись на сопротивление соперников.
В принципе все в мире сейчас научились играть в футбол на уровне того, чтобы хотя бы садиться назад, обороняться. В защите уж точно научились играть все. Поэтому нам в ФНЛ было сложно вскрывать оборону соперников. Все бились, все бежали — сложно было в плане тактики какую-то команду раскусить.
В РПЛ есть определенный рисунок игры у всех команд, а в ФНЛ участники больше заточены на борьбу, на эмоции, чтобы много бегали. Думаю, это в прошлом сезоне нас и подкосило — многие в «Сочи» не понимали, в какую лигу попали. Там своеобразный футбол, но чемпионат сильный и очень непростой.
— Казалось, что теперь, когда вы выбрались из этой мясорубки Первой лиги, в РПЛ где-то даже полегче может быть, когда соперники не играют полностью от обороны против вас. Почему пока не получается этим воспользоваться?
— Нам просто надо прибавлять в агрессивности. Да и вообще во всем — больше бегать, больше взаимодействовать, быть более агрессивными на поле. Кубковый матч против «Динамо» показал, что мы можем прибавлять. По сравнению с матчем с «Акроном» мы уже были похожи на команду — все отдавались на поле и структурно играли. Смогли противостоять «Динамо».
— На авторитет главного тренера команды Роберто Морено повлияла та история, когда он временно ушел по семейным обстоятельствам перед майским ответным стыковым матчем против «Пари Нижний Новгород» (3:1), а потом вернулся и снова стал вас готовить уже к сезону в РПЛ?
— Не хочу об этом говорить.
— Еще пару лет назад вы играли за сборную России. Понятно, что из Первой лиги трудно было ждать вызова в нее, но теперь, вернувшись в РПЛ, рассчитываете снова обратить на себя внимание тренерского штаба национальной команды?
— Вопрос риторический. Конечно, есть на это надежда. Она всегда есть. Если бы не было надежды, то мне бы в Калининград поехать и дома сидеть (Макарчук родом из Калининградской области. — «Известия»). Каждый день просыпаешься и думаешь, как сделать себя лучше. Если будешь делать себя лучше в клубе, то попадешь в сборную. Не думаю сейчас прямо о том, как именно в нее попасть. Но думаю о том, чтобы выходить как можно чаще в составе «Сочи» и помогать ему побеждать. Тогда и в сборной могут обратить внимание.
— Кстати, о вашем родном регионе и бывшем клубе: удивлены тому, как успешно «Балтика» стартовала в РПЛ после возвращения из Первой лиги? Выездные ничья с «Динамо» (1:1) и разгромная победа над «Спартаком» (3:0) впечатлили?
— Я не сильно слежу за ними, поэтому трудно что-то сказать.
— Но вы же в прошлом сезоне играли дважды против «Балтики» в Первой лиге.
— По тем матчам, когда мы играли против них, и тому, что я видел, когда они играли с другими командами, прослеживалось, что «Балтика» хорошо готова физически. Это было заметно и по первым матчам нынешнего сезона. Плюс там есть мастеровитые игроки. Всё это в совокупности дало такой результат.
Алексей Фомин