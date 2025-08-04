Полузащитника «Милана» зовут в Россию, ЦСКА везет Гонсалвеса, «Тоттенхэм» подписал Пальинью

Что в России?
Российский клуб сделал запрос в «Милан»
Неназванный российский клуб сделал запрос в «Милан» по поводу Исмаэля Беннасера, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. Новый тренер россонери Массимилиано Аллегри не рассчитывает на 27-летнего алжирца и готов с ним расстаться.
Трансферная стоимость Беннасера оценивается в 15 миллионов евро, в прошлом сезоне он сыграл 20 матчей за «Милан» и «Марсель» и отметился тремя результативными передачами.
Карраскаль — во «Фламенго»
Сага с трансфером Хорхе Карраскаля завершилась. Московское «Динамо» официально объявило об уходе колумбийца во «Фламенго». Вингер провел в составе бело-голубых два года и выиграл с командой бронзу РПЛ в сезоне-2023/24.
По данным Transfermarkt, динамовцы получили за 27-летнего игрока 12,5 миллиона евро, а сам Карраскаль подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2029 года.
Как отмечается в соцсетях «Динамо», клубы достигли принципиального соглашения об условиях перехода футболиста.
«27-летний колумбиец провел в составе “Динамо” два сезона и выиграл с командой бронзовые медали чемпионата России. Полузащитник сыграл 64 матча, забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Благодарим Хорхе за красивую игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сообщила пресс-служба бело-голубых.
Флапа не будет в «Спартаке»
Технический директор «Твенте» Ян Стройер заявил, что полузащитник команды Мишел Флап не перейдет в «Спартак» этим летом.
«Эта история с Россией определенно закончена. Такого больше не повторится. Может ли Флап уйти этим летом в какую-то другую команду? Все может быть, но я думаю, что он останется. Мишел — хороший футболист для нашего клуба», — приводит ESPN слова Стройера.
В июле сообщалось, что «Спартак» предложил за Флапа 3,5 миллиона евро и готов подписать с 28-летним нидерландцем контракт на три года.
Флап выступает за «Твенте» с октября 2021 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил семь голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за команду во всех турнирах.
ЦСКА близок к покупке полузащитника «Фламенго»
ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Фламенго» Матеуса Гонсалвеса, сообщает Bastidores CRF. По данным источника, московский клуб близок к закрытию сделки по переходу 19-летнего бразильца. Сейчас обсуждаются детали, связанные со способом оплаты трансфера.
В сезоне-2025 Гонсалвес в 17 матчах забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.
«Торино» выдвинул условия «Спартаку»
«Спартак» продолжает переговоры по трансферу защитника «Торино» Сауля Коко, сообщает журналист Джакомо Морандин. По данным источника, итальянский клуб желает получить за футболиста 18 миллионов евро и хочет включить в сумму бонусы за определенное количество матчей.
Коко выступает за «Торино» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 футболист провел за команду 32 матча, забил два гола и получил 10 желтых карточек.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Интересное в Европе
«Порту» объявил о переходе Люка де Йонга
Нападающий Люк де Йонг перешел в «Порту», сообщает пресс-служба португальского клуба. Форвард будет выступать под 26-м номером.
В межсезонье 34-летний нидерландец покинул ПСВ по истечении срока действия контракта.
В сезоне-2024/25 де Йонг провел 47 матчей, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач.
«Тоттенхэм» арендовал Пальинью
Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Соглашение с 30-летним португальцем рассчитано до конца сезона-2025/26. У «шпор» есть опция выкупа игрока за 30 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Пальинья перешел в «Баварию» летом 2024 года из «Фулхэма» за 51 миллион евро. Хавбек провел за мюнхенцев 25 матчей.
Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ.
«Челси» объявил о переходе Хато
Защитник «Аякса» Йоррел Хато перешел в «Челси», сообщает пресс-служба синих. 19-летний нидерландец подписал контракт до лета 2032 года. Портал Transfermarkt оценил сумму сделки в 44,18 миллиона евро.
В сезоне-2024/25 Хато сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть результативных передач.
Автор: Никита Веденеев