Круговой — о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: «Были спорные моменты, когда любое касание — и сразу фол»

— Когда была игра, в моменте, мне показалось, что я не тронул Мантуана. Показалось, что он сам начал заваливаться, потому что мяч уходил в угол. И единственный вариант, который он мог сделать, — это нарисовать пенальти. А потом, когда пришли и посмотрели, то там жесткого касания не было, было мое касание ему в шип. Он это почувствовал и упал.