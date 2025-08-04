Круговой — о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: «Были спорные моменты, когда любое касание — и сразу фол»

— Твое мнение по пенальти на Мантуане?
— Когда была игра, в моменте, мне показалось, что я не тронул Мантуана. Показалось, что он сам начал заваливаться, потому что мяч уходил в угол. И единственный вариант, который он мог сделать, — это нарисовать пенальти. А потом, когда пришли и посмотрели, то там жесткого касания не было, было мое касание ему в шип. Он это почувствовал и упал.
— А судейство как тебе в целом?
— Не наше дело обсуждать судейство. Все, кто смотрел футбол, все понимают. Были спорные моменты в игре, когда любое касание игрока — и сразу фол.
— «Все всё понимают». Что мы должны понять под этими словами? Что у кого-то сотый сезон идет?
— Что если идет любое касание, то сразу же фол. Находился в эпизоде, когда Вендел принял мяч и обыграл Кисляка, Матвей убирает руки, а Алвес отбирает мяч. Но арбитр свистит. Для меня это не фол, — сказал Круговой «СЭ».
ЦСКА после 3-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 5 очков. «Зенит» — шестой (5 очков).
Сергей Семак
Фабио Челестини
Александр Соболев
76′
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти