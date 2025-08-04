Орлов: Руководству «Спартака» надо провести воспитательную беседу со Станковичем

Все же передается игрокам! И что в итоге получается? Заболотного удаляют в начале матча с «Балтикой». Хлусевич за минуту или две получает две желтые! Как такое возможно? Вы в двух турах кряду остаетесь вдесятером… В голове не укладывается! И, мне кажется, это идет именно от агрессии главного тренера.