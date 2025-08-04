Орлов: Руководству «Спартака» надо провести воспитательную беседу со Станковичем

— «Спартак» не смог обыграть «Акрон». Красно-белые пока еще в поиске своей игры. Но я бы посоветовал руководству клуба провести воспитательную беседу со Станковичем. Ну что он себе позволяет на бровке? Постоянное недовольство судьями. Эти негативные эмоции…
Все же передается игрокам! И что в итоге получается? Заболотного удаляют в начале матча с «Балтикой». Хлусевич за минуту или две получает две желтые! Как такое возможно? Вы в двух турах кряду остаетесь вдесятером… В голове не укладывается! И, мне кажется, это идет именно от агрессии главного тренера.
Ну, а потом — что случилось с Угальде? Жаль его. Как он здорово играл в первой части прошлого сезона, сколько забивал! Потом Станкович перестроил игру, и «Спартак» потерял этого форварда… Что он сейчас показывает? — сказал Орлов.
«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ. После трех матчей красно-белые с 4 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Заур Тедеев
Деян Станкович
Артем Дзюба
90+4′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
90+2′
Стефан Лончар
63′
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5′
5
Алекса Джурасович
57′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
45′
15
Стефан Лончар
73′
6
Максим Кузьмин
90′
71
Дмитрий Пестряков
77′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
90′
69
Арсений Дмитриев
98
Александр Максименко
90′
82
Даниил Хлусевич
45+1′
45+2′
18
Наиль Умяров
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
86′
28
Даниил Зорин
83
Жедсон Фернандеш
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
45′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
86′
47
Роман Зобнин
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти