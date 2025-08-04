РФС не будет вводить штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Информация об отдельном новом штрафе за кричалку «Зенит» — позор российского футбола«— выдумка, — добавил источник “Чемпионата”.
Стоит отметить, что никакие изменения в дисциплинарный регламент не могут вноситься по ходу сезона.
Накануне в СМИ появились разговоры, что РФС может ввести конкретную санкцию за оскорбительную кричалку болельщиков в адрес «Зенита». Ранее КДК неоднократно штрафовал клубы РПЛ за скандирования фанатов в адрес «Зенита».
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45371 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Фабио Челестини
Голы
Зенит
Александр Соболев
76′
ЦСКА
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Зенит
ЦСКА
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
3
Угловые
6
4
Фолы
8
21
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти