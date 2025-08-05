Дубль Даку принес «Рубину» победу над «Сочи» в матче третьего тура РПЛ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1. У хозяев дублем отметился Мирлинд Даку (12-я минута — с пенальти; 78). На 86-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Рубина» Алексей Грицаенко.
Казанский клуб с 7 очками идет четвертым в таблице после трех туров РПЛ, проигравший все матчи «Сочи» (0) располагается на последнем, 16-м месте.
В следующем туре «Рубин» 9 августа сыграет в Москве с ЦСКА, а «Сочи» на следующий день примет столичное «Динамо».
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
4.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Роберт Морено
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
12′
Мирлинд Даку
(Дмитрий Кабутов)
78′
Сочи
Алексей Грицаенко
86′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
6
Угочукву Иву
10
Мирлинд Даку
71′
22
Велдин Ходжа
84′
19
Олег Иванов
51
Илья Рожков
58′
23
Руслан Безруков
7
Александр Юкич
69′
8
Богдан Йочич
99
Дардан Шабанхаджай
70′
24
Никола Чумич
87′
Сочи
35
Александр Дегтев
17
Артем Макарчук
10
Мартин Крамарич
23
Сауль Гуарирапа
81′
33
Марсело Алвес
30′
6
Игнасио Сааведра
28
Руслан Магаль
26′
4
Вячеслав Литвинов
7
Антон Зиньковский
54′
78′
29
Роман Ежов
8
Михаил Игнатов
69′
16
Максим Мухин
5
Набиль Абердин
18′
26′
27
Кирилл Заика
20
Дмитрий Васильев
46′
14
Кирилл Кравцов
Статистика
Рубин
Сочи
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
5
Угловые
3
6
Фолы
14
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти