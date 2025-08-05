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Стали известны условия сделки по переходу Хорхе Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго»

Полузащитник Хорхе Карраскаль перешёл из московского «Динамо» в бразильский «Фламенго» за фиксированную сумму в размере € 12 млн.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник Хорхе Карраскаль перешёл из московского «Динамо» в бразильский «Фламенго» за фиксированную сумму в размере € 12 млн. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X.

По информации источника, оплата разделена на две части: одна — сразу, другая — в 2026 году. Отмечается, что «Фламенго» приобрёл 100% экономических прав на 27-летнего полузащитника.

27-летний Карраскаль выступал за московское «Динамо» с лета 2023 года. Бело-голубые заплатили ЦСКА за трансфер полузащитника € 3,5 млн. За это время хавбек успел провести за «Динамо» 64 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами.