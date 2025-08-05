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Четыре команды не набрали ни одного очка в первых трёх турах РПЛ

По итогам трёх стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 четыре команды не набрали ни одного очка.

Источник: Чемпионат.com

По итогам трёх стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 четыре команды не набрали ни одного очка.

«Ахмат», который находится на 13-м месте в турнирной таблице, уступил «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1). В следующем туре команда сыграет с «Зенитом».

«Ростов» располагается на 14-й строчке, в стартовых турах коллектив проиграл «Зениту» (1:2), московскому «Динамо» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:4). В следующем туре ростовчане встретятся с «Пари НН».

«Пари НН» находится на 15-м месте, в первых трёх турах коллектив уступил «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2) и «Локомотиву» (2:3). В следующем туре нижегородцы сыграют с «Ростовом».

«Сочи» замыкает турнирную таблицу, на стартовом отрезке сезона команда проиграла «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Рубину» (1:2). В следующем туре сочинцы встретятся с московским «Динамо».

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