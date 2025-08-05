Грузинский клуб обратится в ФИФА из-за перехода футболиста в клуб РПЛ

«Контракт Вахо Бедошвили с нашим клубом действовал до 31 декабря 2026 года. После выступления за сборную Грузии на чемпионате Европы среди юношей до 21 года мы получили официальные предложения от ряда европейских клубов о переходе игрока. С одним из клубов мы совместно с игроком согласовали условия трансфера и трудового договора, и соглашения были готовы к подписанию. На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор связаться с ним не удалось», — говорится в заявлении клуба в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).