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Грузинский клуб обратится в ФИФА из-за перехода футболиста в клуб РПЛ

Грузинский «Орби» обратится в ФИФА из-за трансфера Бедошвили в «Нижний Новгород».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Грузинский клуб «Орби» обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу перехода в «Нижний Новгород» полузащитника Вахо Бедошвили.

В понедельник «Нижний Новгород» объявил о переходе Бедошвили. Клуб отмечал, что выкупил права на футболиста у тбилисского «Орби».

«Контракт Вахо Бедошвили с нашим клубом действовал до 31 декабря 2026 года. После выступления за сборную Грузии на чемпионате Европы среди юношей до 21 года мы получили официальные предложения от ряда европейских клубов о переходе игрока. С одним из клубов мы совместно с игроком согласовали условия трансфера и трудового договора, и соглашения были готовы к подписанию. На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор связаться с ним не удалось», — говорится в заявлении клуба в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

«Несколько дней назад мы получили уведомление о том, что игрок в одностороннем порядке расторг трудовой контракт с клубом “Орби” и перешел в российский футбольный клуб “Нижний Новгород”. Действия как игрока, так и клуба “Нижний Новгород” нарушают правила ФИФА и законные интересы нашего клуба. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы приняли решение обратиться в соответствующий орган ФИФА и инициировать судебное разбирательство в отношении игрока и российского клуба», — добавляется в заявлении.

Последним клубом Бедошвили стал «Гареджи», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Грузии. Он представлял команду на правах аренды и принял участие в 18 матчах в различных турнирах, в которых забил три мяча и отдал аналогичное количество голевых передач. Бедошвили в составе сборной Грузии принимал участие в молодежном чемпионате Европы 2025 года.