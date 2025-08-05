Кузьмичёв высказался о спаде в игре Глушенкова в «Зените»

"Знаю его. Понятно, что не очень простой характер, и когда он пришёл, всё сразу покатилось, начал отдавать и забивать. Вошёл, как в свою команду. Все думали, что так и будет. Но я ждал, когда наступит такой момент, когда будут претензии тренера или придётся конкурировать с сильными ребятами. Здесь могут возникнуть проблемы ментального характера побороться за место. Его индивидуальные, но, как ни крути, отголоски на команду будут.