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Кузьмичёв высказался о спаде в игре Глушенкова в «Зените»

Агент Владимир Кузьмичёв высказался о спаде в игре футболиста «Зенита» Максима Глушенкова.

Источник: Чемпионат.com

Агент Владимир Кузьмичёв высказался о спаде в игре футболиста «Зенита» Максима Глушенкова. В матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2) Глушенков был заменён в перерыве. После матча Сергей Семак публично раскритиковал его игру, а в СМИ появились разговоры о конфликте тренера и футболиста.

"Знаю его. Понятно, что не очень простой характер, и когда он пришёл, всё сразу покатилось, начал отдавать и забивать. Вошёл, как в свою команду. Все думали, что так и будет. Но я ждал, когда наступит такой момент, когда будут претензии тренера или придётся конкурировать с сильными ребятами. Здесь могут возникнуть проблемы ментального характера побороться за место. Его индивидуальные, но, как ни крути, отголоски на команду будут.

Потеря места в стартовом составе? Однозначно, тот яркий период закончился, и после этого у него были не выдающиеся игры«, — сказал Кузьмичёв в выпуске на YouTube-канале “Это футбол, брат!”.