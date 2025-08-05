«Рубин» забил в 11-м матче чемпионата России подряд и повторил клубный рекорд

В понедельник, 4 августа, «Рубин» дома обыграл «Сочи» со счётом 2:1, дубль оформил Мирлинд Даку. Таким образом, казанская команда смогла забить в 11-м матче РПЛ подряд. Такие же серии были у «Рубина» в национальном первенстве в 2005, 2011 и 2012 годах.