Константин Тюкавин: «Хотелось бы поиграть в Испании. Но сначала исполнить мечту динамовцев»

Константин на три дня полностью погрузился в китайскую культуру. Нападающий отправился в поездку к спонсору клуба — автомобилестроительной компании Changan. В городе Чунцин, где Тюкавин проводил время, футболист посетил автомобильный завод, а также осмотрел достопримечательности.
Овечкин часто вспоминает матч против «Амкала», когда вышел на разминку и через две минуты задохнулся
— Президент РФС Александр Дюков говорил о высокой вероятности возвращения России в 2025 году. Веришь ли, что сможешь сыграть за «Динамо» в еврокубках или со сборной поучаствовать в крупных турнирах?
— Я бы очень хотел встретиться с европейскими командами не только на сборах, но и в официальных матчах. Можно сказать, мечтаю об этом — проверить свой уровень, соперничать с сильнейшими клубами, сборными.
— Недавно вы в Москве победили «Партизан», который в квалификации Лиги Европы обыграл украинскую «Александрию» со счетом 6:0. Можно ли на фоне сербского клуба судить об уровне «Динамо»?
— Сложно. Все-таки самая объективная оценка — официальные матчи. Хотя и товарищеские встречи — тоже интересно.
— Ты часто сидишь с Овечкиным в ВИП-ложе, плюс он недавно побывал в вашей раздевалке. О чем говорите?
— Например, как проводит отпуск, чем занимается. Обсуждаем футбол — во время матчей спрашивает о каких-то деталях. Иногда вспоминает ту игру против «Амкала», когда он вышел на разминку и через две минуты задохнулся. Говорит, было очень тяжело. Саше нравится футбол, он динамовец, болеет за нас. Мы только рады тому, что Овечкин приходит на игры, поддерживает.
— В Сети завирусилось твое фото с сыном Кокорина. На фоне сидел Овечкин с пивом.
— Да, видел, что этот снимок везде разлетелся. (Смеется.) Так получилось, что я разговаривал с Александром, подошел Майкл, сын Кокорина, попросил фото. Я люблю детей, стараюсь никогда не отказывать.
В сентябре тренерский штаб оценит мою готовность
— Как изменилось «Динамо» с приходом Валерия Карпина?
— Много всего нового. Команда меняется по структуре игры, взаимодействиям. Притираемся потихоньку друг к другу, к требованиям Валерия Георгиевича. Сезон только начался. Мыслим позитивно, уверены, что все будет хорошо.
— Нет ощущения, что этот футбол похож на тот, который был при Шварце?
— Конечно, есть схожесть. Валерий Георгиевич и сам говорил об этом. Но чтобы прям идентичный — такого нет.
— Цели у вас самые высокие, но, к сожалению, много травм. Как это переживается внутри?
— Их действительно много. Не знаю, почему так. Наверное, стечение обстоятельств. Понятно, что все футболисты, которые выбывают из-за травм, нужны команде. Это серьезные потери. Желаю всем здоровья, поскорее восстановиться и вносить свой вклад в игру «Динамо».
— Когда тебя самого ждать на поле?
— В сентябре, после паузы на матчи сборной, тренерский штаб станет оценивать мою готовность, участие в игре, как я взаимодействую с партнерами. Вообще не забыл ли, что такое футбол, как бить по мячу…
— Не забыл?
— Надеюсь, а там посмотрим.
— Иван Сергеев говорил, что хотел бы сыграть с тобой и Гладышевым в тройке нападения. Как считаешь, это в принципе возможно?
— Решение будут принимать главный тренер и его штаб. Кто лучше на данный момент, тот и выйдет на поле, думаю. Не должно быть никаких обид. Для здоровой конкуренции это нормально. Насчет тройки — думаю, все возможно. Я, правда, могу только в центре располагаться — у меня одна позиция. А если Ваня способен слева, справа или где-то на другом месте, то я только за.
— Слова Лички: «У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Высказывание Смолова: «У Тюкавина широкая кость тире зад, которым он понимает, как работать». Почему все говорят именно об этом?
— Наверное, только это выделяется в моей игре. (Смеется.) Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Получается, когда ко мне идет пас из глубины, приходится как-то быстро разворачиваться или уходить от защитников. И за счет таза в большинстве случаев это получается. Пользуюсь своими сильными качествами. Если люди замечают со стороны, значит, так и есть.
Ждем решения ФИФА и УЕФА
— Твоя роль в клубе после травмы немного изменилась: ты участвуешь во многих медиаактивностях.
— Да, это так. Появилось больше времени, меньше привязан к расписанию команды. И хорошо, что есть такие поездки. Хотел бы сказать спасибо компании Changan, машинами которой в клубе очень довольны — на них ездят некоторые игроки, члены тренерского и медицинского штаба, руководство. Компания пригласила нас и совместно с клубом все организовала. Все было на высшем уровне: встретили отлично, все это время везде сопровождали. Так что все понравилось.
Что касается медиа, то бывает прикольно участвовать. Это тоже часть работы, профессии, ее тоже надо делать. Когда есть возможность, когда есть время, почему нет.
— В Китае ты посетил много разных локаций. Что больше всего запомнилось?
— Я, честно, даже не думал, что будет так классно. И вообще не предполагал, что когда-то смогу в Китае так просто погулять, на экскурсии походить.
Одно из ярких впечатлений — завод, машина, на которой мы ездили. Посмотрели, как создаются автомобили, всякие детали, как работает цех. Было интересно понаблюдать за тем, как роботы собирают машины — все очень технологично и качественно. Из самого необычного — наверное, рынок. Он тут своеобразный. Запахи не совсем прикольные, можно так сказать. (Улыбается.) На днях сходили на китайский традиционный ужин. Попробовали хот-пот (традиционный китайский способ приготовления блюд — мяса, рыбы и морепродуктов. — Прим. М. А.). Очень интересно.
— Что привез бы из Китая?
— Отсюда многие берут чай. Наверное, его только.
— Любимое место в России и за рубежом?
— У нас, понятно, там, где живу, — это Москва. А для отдыха, чтобы отвлечься, — города, куда езжу на рыбалку, — Киров, Котлас. Там отдыхаю душой и телом. Ментально отключаюсь от внешнего мира. Заграница? Летаю в отпуск на Мальдивы. Больше всего нравятся.
— Рыбалка на многих видеоресурсах набирает миллионы просмотров. Понимаешь, почему она пользуется такой популярностью?
— Азарт, наверное. Это же классно, всем нравится. Думаю, многие мужчины увлекаются рыбалкой, интересен сам процесс.
— В Китае было 40 градусов жары, длинные переезды. В контексте возможного перехода РФС в Азию — сказалось бы это на уровне футбола?
— Да ко всему привыкаешь. И к погоде привыкли бы. Но, думаю, хорошо, что не приняли решение переходить в азиатскую конфедерацию. Всех это устроило. Никто вроде не возмущался. Сейчас ждем решения ФИФА и УЕФА. Надеюсь, что скоро с нас снимут все ограничения.
Не смотрим, кто кого покупает, — следим только за собой
— «Динамо» серьезно усилилось, взяв уже четырех новичков. Но в то же время «Зенит» привез многомиллионного Жерсона, а «Спартак» — Жедсона. Как смотришь на эти трансферы?
— Большие финансы, большие ресурсы, известные футболисты, есть возможности. Если хотят, пусть покупают. Их решение. Посмотрим. У нас свое видение, свой план, свое развитие. Не смотрим, кто кого покупает, — следим только за собой.
— «Динамо» смешно обыграло ситуацию с приездом Жедсона роликом с твоим участием. Как пришла идея?
— Я приехал в аэропорт, там директор медиаслужбы сказал: «Давай сделаем это, будет классно». Я говорю: «Давайте».
— Последовала ли реакция?
— Да даже не видел. Сняли и сняли, мне было без разницы.
— Сейчас активно обсуждают лимит на легионеров и его ужесточение. На твой взгляд, нужно ли это?
— Это все-таки решать руководителям, а не футболистам. Но я всегда за своих российских ребят.
— Кого можешь выделить из молодых? Недавно, например, Батракову пришло сообщение от Жоау Феликса.
— Батрак — молодец, второй сезон хорошо начал, доказывает свою состоятельность, свой уровень. Желаю ему всего хорошего, чтобы продолжал. Видим потенциал, хорошие передачи, понимание футбола.
— Второй…
— Даня Денисов. (Улыбается.).
— Твой любимый.
— Давай так. Батраков — самый яркий. Ярик Гладышев прошлый сезон хорошо заканчивал — забивал, отдавал… Есть на подходе молодые ребята, которые начинают играть и все идет как надо. Главное, чтобы не зазнавались, не задирали нос, ходили по земле. И все у них получится.
— Ты хотя еще и молод, но уже давно в команде. Возможно, как-то наставляешь юных одноклубников?
— Понятно, бывают моменты не только в раздевалке, но и на поле. Могу где-то чуть пожестче им сказать. Не знаю, обижаются они на это или нет. Ребята — молодцы, стараются. Не бубнят в ответ. Пусть прогрессируют и терпят. Самое главное — именно терпение. Если не играешь сегодня, может, будешь завтра-послезавтра.
— Чувствуешь ли ты, что взрослеешь, меняются взгляды на жизнь?
— Постоянно меняются. Плюс родился ребенок. С ним много времени провожу, появляется больше ответственности. Сейчас Теоне будет год. Совсем большая! Даже не верится.
— Константин Тюкавин — отец. Какой он?
— Наверное, щедрый. Ласковый, потому что это девочка. Хочется только обниматься с ней постоянно. Когда приезжаю после тренировок, а она с улыбкой встречает, бежит сразу же, обнимается — вообще топ.
Можно каждое второе сообщение опровергать
— Заметил, что ты подписан на новостные ресурсы. Разные сообщения о тебе как-то влияют?
— Не сказал бы, что я прямо все внимательно отслеживаю. Понятно, что кто-то что-то присылает, кто-то о чем-то говорит. Отношусь к этому спокойно.
— Что самое удивительное читал о себе, что нужно опровергнуть?
— Там можно каждое второе сообщение опровергать. Даже вот сейчас поехали в Китай, и кто-то написал: «Что он все ездит? Не тренируется, не играет». То есть не знают всех нюансов и пишут ерунду. Хотя я тут каждый день тренировался. Самое главное, ты сам знаешь правду и ответственно относишься к делу, к тренировкам, к своему здоровью.
— Новости об интересе «ПСЖ», «Милана» и других клубов, наверное, уже надоели?
— Да. Надоели. (Смеется.).
— Писали о «Порту». Было ли что-то близкое?
— Понятно, во что-то попадали. Но не во все команды.
— Твоя мечта?
— Испания.
— К Захаряну?
— К Захе, да. (Смеется.) Если получится, Испания мне ближе. Нравится сама страна, климат, чемпионат. С детства болею за «Реал». Надо стремиться, тренироваться, расти. Самое главное для меня сейчас — восстановиться, войти в игру. А затем — постараться исполнить мечту всех динамовцев.
— Уроки английского с Захаряном продолжаются?
— Мы за две недели его полностью выучили и остановились. Слишком легкий оказался. (Смеется.).