Константин Тюкавин: «Хотелось бы поиграть в Испании. Но сначала исполнить мечту динамовцев»

— Да, это так. Появилось больше времени, меньше привязан к расписанию команды. И хорошо, что есть такие поездки. Хотел бы сказать спасибо компании Changan, машинами которой в клубе очень довольны — на них ездят некоторые игроки, члены тренерского и медицинского штаба, руководство. Компания пригласила нас и совместно с клубом все организовала. Все было на высшем уровне: встретили отлично, все это время везде сопровождали. Так что все понравилось.