Огнен Ожегович выступил с обращением после ухода из «Пари НН»

«Я счастлив, что был частью такой команды, как “Пари НН”. Я познакомился с замечательными людьми, некоторых из которых теперь могу назвать друзьями в жизни. Это был отличный опыт, мы вместе испытали как плохие, так и хорошие моменты, но в целом все было позитивно.