Сборная 3-го тура РПЛ. В составе — ни одного игрока из «Зенита»!

«Спартак» целый тайм отыграл вдесятером против «Акрона», тем не менее не уступил и даже едва не выиграл. Московская команда могла победить во многом благодаря Дмитриеву, который активно вышел на замену в перерыве, «повозил» своего оппонента и стал автором голевой передачи на Пабло Солари. За 45+ минут левый вингер сделал четыре паса под удар, да и сам едва не забил, однако не реализовал момент.