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Бразильский клуб объявил о трансфере защитника из ЦСКА

Контракт «Палмейраса» с бразильским защитником Келлвеном рассчитан до 2030 года.

Источник: РИА "Новости"

Бразильский защитник Келлвен перешел из московского ЦСКА в «Палмейрас». Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.

Контракт клуба с бразильским защитником рассчитан на пять лет.

24-летний Келлвен перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Всего за команду он провел во всех турнирах 63 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

В составе ЦСКА Келлвен становился победителем Кубка России (2024/25) и Суперкубка страны (2025).

До перехода в московский клуб футболист играл за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», выиграв Южноамериканский кубок.

«Палмейрас» 12 раз становился чемпионом Бразилии. Команда является рекордсменом по количеству титулов в первенстве страны.