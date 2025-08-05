Бразильский клуб объявил о трансфере защитника из ЦСКА

Бразильский защитник Келлвен перешел из московского ЦСКА в «Палмейрас». Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.
Контракт клуба с бразильским защитником рассчитан на пять лет.
24-летний Келлвен перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Всего за команду он провел во всех турнирах 63 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.
В составе ЦСКА Келлвен становился победителем Кубка России (2024/25) и Суперкубка страны (2025).
До перехода в московский клуб футболист играл за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», выиграв Южноамериканский кубок.
«Палмейрас» 12 раз становился чемпионом Бразилии. Команда является рекордсменом по количеству титулов в первенстве страны.