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Два клуба обратились в ЭСК по итогам 3-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Оренбург» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Быки» в 3-м туре играли с московским «Динамо» (1:0), главным арбитром этой встречи выступал Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Оренбуржцы встречались с «Балтикой» (2:3), на этом матче работал Евгений Кукуляк из Калуги.

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС из-за того, что главный арбитр матча Иван Абросимов не стал удалять игрока «Динамо» Александра Крутицкого за фол на Джоне Кордобе. Поводом для обращения «Оренбурга» в ЭСК стало решение судьи Евгения Кукуляка дать «Балтике» перебить пенальти«, — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС “РИА Новости Спорт”.

После трёх туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив», набравший девять очков. «Краснодар» располагается на пятом месте (шесть очков). «Оренбург» — 12-й (два очка).