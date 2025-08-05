Два клуба обратились в ЭСК по итогам 3-го тура РПЛ

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС из-за того, что главный арбитр матча Иван Абросимов не стал удалять игрока «Динамо» Александра Крутицкого за фол на Джоне Кордобе. Поводом для обращения «Оренбурга» в ЭСК стало решение судьи Евгения Кукуляка дать «Балтике» перебить пенальти«, — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС “РИА Новости Спорт”.