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«Динамо» — худший клуб РПЛ по ударам в створ в нынешнем сезоне

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по трём стартовым турам нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по трём стартовым турам нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В частности, объявлена статистика по ударам и ударам в створ.

Так, худшим клубом по ударам в створ является московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина. Бело-голубые также входят в тройку худших по общему числу ударов за три стартовых матча.

Худшие команды по ударам в створ за 3 тура РПЛ:

  • «Динамо» Москва — 5
  • «Динамо» Махачкала — 6
  • «Ростов» — 8
  • «Спартак» — 9
  • «Сочи» — 10
  • «Оренбург» — 10

Худшие команды по общему числу ударов за 3 тура РПЛ:

  • «Динамо» Махачкала — 21
  • «Оренбург» — 24
  • «Динамо» Москва — 26
  • «Рубин» — 26