«Динамо» — худший клуб РПЛ по ударам в створ в нынешнем сезоне

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по трём стартовым турам нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В частности, объявлена статистика по ударам и ударам в створ.
Так, худшим клубом по ударам в створ является московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина. Бело-голубые также входят в тройку худших по общему числу ударов за три стартовых матча.
Худшие команды по ударам в створ за 3 тура РПЛ:
- «Динамо» Москва — 5
- «Динамо» Махачкала — 6
- «Ростов» — 8
- «Спартак» — 9
- «Сочи» — 10
- «Оренбург» — 10
Худшие команды по общему числу ударов за 3 тура РПЛ:
- «Динамо» Махачкала — 21
- «Оренбург» — 24
- «Динамо» Москва — 26
- «Рубин» — 26