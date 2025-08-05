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«Спартак» допустил больше всех ударов по своим воротам в первых трёх турах РПЛ

Московский «Спартак» допустил больше остальных команды Мир Российской Премьер-Лиги ударов по собственным воротам в первых трёх турах чемпионата нынешнего сезона.

Источник: Чемпионат.com

Московский «Спартак» допустил больше остальных команды Мир Российской Премьер-Лиги ударов по собственным воротам в первых трёх турах чемпионата нынешнего сезона. Всего по воротам красно-белых было нанесено 45 ударов — столько же у самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, по итогам стартовых трёх туров РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Красно-белые забили два гола, пропустив при этом четыре.

В матче 1-го тура команда Деяна Станковича обыграла махачкалинское «Динамо» (1:0), во 2-м туре разгромного проиграла «Балтике» (0:3), а в 3-м сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1).

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