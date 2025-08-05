Валерий Газзаев: «Акрон» выглядел со «Спартаком» командой одного уровня

«Что касается “Акрона”, то он выглядел со “Спартаком” командой одного уровня. Показал очень хорошую игру. И какого-либо преимущества спартаковцев совсем не было видно. Я не увидел, в чём “Спартак” был лучше “Акрона”, который выигрывал почти все единоборства», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».