Газзаев — об игре ЦСКА с «Зенитом»: в первом тайме армейцы играли намного лучше соперника

«В первом тайме, мне кажется, ЦСКА играл гораздо лучше. Забил гол. Во втором тайме уже “Зенит” пытался отыграться. В целом могу сказать, что играли команды, которые реально претендуют на призовые места в национальном чемпионате», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».