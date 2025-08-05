Нагучев ответил, может ли Станкович быть уволен из «Спартака» в случае поражения от «Локо»

— Ну на самом деле в спартаковских кабинетах научились не выносить сор из избы по-настоящему. То есть если раньше, например, пожар полыхал так, что тебе, даже если не очень-то сильно интересовался, всё становилось понятно, все всё обсуждают. А теперь всё так раз, тихонечко. В основном мы об этом говорим, потому что результаты не очень, а не потому что до нас доносятся какие-то слухи. Но я думаю, что люди, которые примерно представляют, что происходит в «Спартаке» как в коллективе, я думаю, что они, исходя из того, что там происходит, могут принимать какие-то решения или, по крайней мере, делать предупреждения. Но мы тоже этого не знаем, — сказал Нагучев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».