Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
РВЧеллендж
0
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Амкал
:
Квант
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
1.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.19
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:00
Хамрун Спартанс
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.39
П2
1.27
Футбол. Кубок России
20:15
Шумбрат
:
Кристалл-МЭЗТ
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо К
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Шкендия
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.84
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Рейнджерс
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.73
П2
3.52
Футбол. Лига конференций
21:45
Клаксвик
:
Неман
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.35
П2
3.48

«Это просто воспитательная работа». Нагучев — о положении Глушенкова в «Зените»

Российский футбольный комментатор, телеведущий и журналист Роман Нагучев высказался о положении нападающего Максима Глушенкова в «Зените».

Источник: Чемпионат.com

Российский футбольный комментатор, телеведущий и журналист Роман Нагучев высказался о положении нападающего Максима Глушенкова в «Зените». В четырёх матчах на старте этого сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) нападающий появился на поле на 84-й минуте, заменив Вендела.

— Что делать Максиму Глушенкову сейчас, конечно, непонятно.

— Я думаю, что это просто воспитательная работа. Макс вернётся в стартовый состав, но…

— Просто подвержен ли Максим Глушенков воспитательной работе?

— Ну, я не знаю, никто не знает. Я думаю, что Сергей Богданович тоже не знает. Я думаю, что Вендел этого не знает. Думаю, что никто не знает, кроме самого Макса. Мне нравится Макс, потому что он русский-бразилец. Он играет как бразилец, живёт как бразилец. Ну, вот он, у него такой вот…

— На чилле.

— Да, ну, это кажется, но вайб именно такой. Я думаю, что вот ему придёт в голову снова вернуться в состояние ответственного футболиста, ответственного за результат, лидера команды, всё будет хорошо, — сказал Нагучев в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».