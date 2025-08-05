«Это просто воспитательная работа». Нагучев — о положении Глушенкова в «Зените»

— Ну, я не знаю, никто не знает. Я думаю, что Сергей Богданович тоже не знает. Я думаю, что Вендел этого не знает. Думаю, что никто не знает, кроме самого Макса. Мне нравится Макс, потому что он русский-бразилец. Он играет как бразилец, живёт как бразилец. Ну, вот он, у него такой вот…