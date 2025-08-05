«Вот и всё». Нагучев провёл параллель между ЦСКА и «Спартаком»

«Спартак» в этом смысле… Ну, ты вот куда ни посмотришь, везде кто-то чем-то занимается. А вот глобально, а к кому вот идти? Это такое… Вот, что я думаю. Я не знаю, как принимается решение в «Спартаке». И поэтому ты не понимаешь, кто принимает решение. В «Спартаке» много людей, которые отвечают за какую-то важность. Ты посмотришь на вот этого человека, он вроде очень важный в «Спартаке». А он принимает решение? Да нет, вроде. А этот принимает? Тоже важный, тоже нет. И так вот ты смотришь, и ты видишь какую-то такую вот… Вместо четкой оргструктуры или хотя бы понимания этажей власти, если можно так выразиться, ты не видишь ничегот«— сказал Нагучев в подкасте “Премьер-лига несправедливости”.