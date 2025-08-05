Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
РВЧеллендж
0
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Амкал
:
Квант
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
1.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.19
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:00
Хамрун Спартанс
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.39
П2
1.27
Футбол. Кубок России
20:15
Шумбрат
:
Кристалл-МЭЗТ
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо К
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Шкендия
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.84
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Рейнджерс
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.73
П2
3.52
Футбол. Лига конференций
21:45
Клаксвик
:
Неман
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.35
П2
3.48

«Вот и всё». Нагучев провёл параллель между ЦСКА и «Спартаком»

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» сравнил структуры управления в ПФК ЦСКА и «Спартаке».

Источник: Чемпионат.com

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» сравнил структуры управления в ПФК ЦСКА и «Спартаке». Он подчеркнул, что у армейцев вполне понятная система внутри клуба, а у красно-белых нет чёткого распределения обязанностей.

«У ЦСКА очень понятная структура управления, у “Спартака” она непонятная, вот и всё. У ЦСКА вполне понятная, по крайней мере, вот мы умозрительно понимаем, как устроено управление ЦСКА. Есть понимание, кто принимает финальные решения, кто принимает промежуточные решения, кто, если что, ответственен за какую-то там неудачу, если что, всегда готов Бабаев прокомментировать. Пусть даже это будут какие-то общие слова, но у них есть вот эта готовность объяснить каждое своё решение. Не получилось? Что ж, идём дальше, мало ли у кого не получалось.

«Спартак» в этом смысле… Ну, ты вот куда ни посмотришь, везде кто-то чем-то занимается. А вот глобально, а к кому вот идти? Это такое… Вот, что я думаю. Я не знаю, как принимается решение в «Спартаке». И поэтому ты не понимаешь, кто принимает решение. В «Спартаке» много людей, которые отвечают за какую-то важность. Ты посмотришь на вот этого человека, он вроде очень важный в «Спартаке». А он принимает решение? Да нет, вроде. А этот принимает? Тоже важный, тоже нет. И так вот ты смотришь, и ты видишь какую-то такую вот… Вместо четкой оргструктуры или хотя бы понимания этажей власти, если можно так выразиться, ты не видишь ничегот«— сказал Нагучев в подкасте “Премьер-лига несправедливости”.