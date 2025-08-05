«В “Спартаке” вместо структуры не видишь ничего». Нагучев — о Станковиче, Карпине и РПЛ

У приезда Жедсона была подоплёка. Все ждали: летит или нет, эти фото, как в аэропорту он переставляет тапки на таможенном контроле. А ты живёшь с этим ощущением и думаешь: «Господи, кто же это такой? Почему за ним так следят?» К первому матчу нельзя серьёзно относиться. Это реально классный игрок. Но всё это было устроено как кинокомедия, будто не по-настоящему происходит. Мы же журналисты, у нас есть чувство этики. Однако всё выглядит так, будто Жедсон сейчас выйдет и в каждом матче забьёт по пять голов. Это усталость и отчаяние болельщиков «Спартака» и его комьюнити. Они соскучились по успехам, что для них каждая такая вещь — личная трагедия.