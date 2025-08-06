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Новичок «Зенита» Вега рассказал, чем его удивила Россия: «Это полный восторг!»

Новичок петербургского «Зенита», аргентинский защитник Роман Вега рассказал, чем его удивила Россия.

Источник: fc-zenit.ru

В июле 21-летний Вега перебрался в «Зенит» из аргентинского «Аргентинос Хуниорс», подписав контракт на пять сезонов.

— Что удивило тебя в России больше всего?

— Если честно, все — люди, климат… Сейчас на улице стоит такая жара! Санкт-Петербург удивил. Я несколько раз отмечал, что это красивейший город, поразивший меня. Даже не представлял, что мне здесь так понравится. Это полный восторг, — заявил Вега в интервью пресс-службе петербуржцев.

Ближайший матч «Зенит» проведет в гостях против грозненского «Ахмата» в субботу, 9 августа.

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