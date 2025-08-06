Новичок «Зенита» Вега рассказал, чем его удивила Россия: «Это полный восторг!»

— Если честно, все — люди, климат… Сейчас на улице стоит такая жара! Санкт-Петербург удивил. Я несколько раз отмечал, что это красивейший город, поразивший меня. Даже не представлял, что мне здесь так понравится. Это полный восторг, — заявил Вега в интервью пресс-службе петербуржцев.