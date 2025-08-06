«Критиковать “Зенит” не буду!» Петербургский комментатор «Матч ТВ» — об оговорке в эфире и возможном отстранении

Я не грыз ногти, ожидая гола «Зенита», всегда остаюсь профессионалом. Данная оговорка не являлась маркером моего пристрастного отношения к одной из команд. Все из-за географического принципа. В дальнейшем сделаю все возможное, чтобы подобные оговорки больше не звучали в эфире. Сам себя корю гораздо больше, чем об этом пишут в медиа.