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«Критиковать “Зенит” не буду!» Петербургский комментатор «Матч ТВ» — об оговорке в эфире и возможном отстранении

Он назвал штаб Семака «нашим».

Источник: Соцсети

В 2020 году «Матч ТВ» отстранил Геннадия Орлова, потому что он «не вписывался в представления о современном репортаже». Несколько лет на телеканале нельзя было услышать, как же хорош «Зенит». Но недавно к Павлу Богданову, единственному петербургскому комментатору на домашних матчах «Зенита», присоединился Михаил Крестинин.

В марте дебютант назвал «Зенит» «нашей командой», а в недавнем матче с ЦСКА охарактеризовал Семака с помощниками как «наш тренерский штаб». К слову, Крестинина критикуют не только из-за оговорок: зрители РПЛ отмечают, что он гораздо активнее радуется голам «Зенита», чем их соперников.

Крестинин оценил уровень своей работы в беседе с корреспондентом Sport24 Алексеем Фаткадыновым.

Источник: Соцсети

— Как относитесь к критике после матча «Зенита» и ЦСКА?

— Все мои оправдания будут выглядеть ничтожными. Была допущена недопустимая оговорка. Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Конечно, это недопустимо в эфире. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное.

Я не грыз ногти, ожидая гола «Зенита», всегда остаюсь профессионалом. Данная оговорка не являлась маркером моего пристрастного отношения к одной из команд. Все из-за географического принципа. В дальнейшем сделаю все возможное, чтобы подобные оговорки больше не звучали в эфире. Сам себя корю гораздо больше, чем об этом пишут в медиа.

— Еще в прошлом сезоне вы назвали «Зенит» «нашей командой» во время игры с «Рубином». Тоже корили себя?

— Ну, конечно. Я корил себя после той игры. Это непрофессионально. Мы можем ошибаться, но это не снимает ответственности.

— По-вашему, комментатор должен быть нейтральным?

— Безусловно. Если исключить местоимения из обоих репортажей, то работа на этих играх прошла с моим нейтральным отношением. Я отмечал и характеризовал действия команд в равной степени.

— А как же голы? Чувствуется разница в эмоциях после голов «Зенита» и его соперников.

— Реагирую на все голы одинаково. Каждый видит то, что хочет видеть. То же самое с ангажированностью. Критиковать «Зенит» не буду! Я комментатор, а не аналитик.

— Можете сравнить себя с Геннадием Орловым? Он попадал в похожие ситуации.

— А разве нам необходимо быть похожими друг на друга? Геннадий Сергеевич — безусловно, легенда.

— Вы продолжите комментировать игры «Зенита» на «Матч ТВ»?

— На данный момент не располагаю такой информацией.

Автор: Алексей Фаткадынов

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45371 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Фабио Челестини
Голы
Зенит
Александр Соболев
76′
ЦСКА
Алеррандро
(Матвей Кисляк)
33′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
62′
66
Роман Вега
8
Маркус Вендел
84′
10
Максим Глушенков
30
Матео Кассьерра
62′
7
Александр Соболев
20
Педро
89′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
62′
32
Лусиано Гонду
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
74′
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+6′
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
31
Матвей Кисляк
64′
17
Кирилл Глебов
70′
18
Лионель Верде
3
Данил Круговой
85′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
70′
20
Секу Койта
9
Алеррандро
62′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Зенит
ЦСКА
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
3
Угловые
6
4
Фолы
8
21
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти