Черчесов во второй раз возглавил грозненский «Ахмат»

Черчесов в 2016—2021 годах возглавлял сборную России по футболу. На клубном уровне тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Амкаре», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других командах. Со «Спартаком» Черчесов стал серебряным призером чемпионата России (2007), с «Легией» выиграл чемпионат (2015/16) и Кубок (2015/16) Польши, с «Ференцварошем» — два чемпионата (2021/22, 2022/23) и Кубок (2021/22) Венгрии.