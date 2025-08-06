Черчесов во второй раз возглавил грозненский «Ахмат»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил грозненский «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Контракт рассчитан на три года.
На этом посту 61-летний Черчесов сменил Александра Сторожука, который ушел в отставку 5 августа. Эта отставка стала первой в нынешнем сезоне РПЛ.
В первых трех турах нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» потерпел три поражения.
Черчесов уже работал в Грозном в 2011—2013 годах, когда «Ахмат» еще назывался «Тереком».
Последним место работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе.
Черчесов в 2016—2021 годах возглавлял сборную России по футболу. На клубном уровне тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Амкаре», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других командах. Со «Спартаком» Черчесов стал серебряным призером чемпионата России (2007), с «Легией» выиграл чемпионат (2015/16) и Кубок (2015/16) Польши, с «Ференцварошем» — два чемпионата (2021/22, 2022/23) и Кубок (2021/22) Венгрии.
Хасанби Биджиев
Александр Сторожук
Гамид Агаларов
(Идар Шумахов)
1′
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
61′
99
Муталип Алибеков
70
Валентин Пальцев
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
77
Темиркан Сундуков
85′
98
Гаджи Будунов
25
Гамид Агаларов
65′
19
Кирилл Зинович
79′
10
Джавад Хоссейннеджад
19′
62′
21
Абдулпаша Джабраилов
90+6′
9
Ражаб Магомедов
62′
28
Сердер Сердеров
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
13
Мохамед Конате
7
Лечи Садулаев
75
Надер Гандри
17
Эгаш Касинтура
42′
60′
9
Брайан Мансилья
20
Максим Самородов
73′
70
Абакар Гаджиев
4
Турпал-Али Ибишев
45′
45′
90
Усман Ндонг
90′
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти