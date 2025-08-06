Бернард Бериша рассказал о возможном возвращении в «Ахмат». Игрок ждёт до конца недели

«У меня было несколько контактов с представителями “Ахмата” касательно моего возвращения. Но пока я не общался по этому поводу ни с президентом, ни с новым главным тренером — Черчесовым. Я жду до конца недели. Если президент или тренер напишут мне, я вернусь. Если нет, я подпишу контракт с другой командой», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.