Черчесов: «Не люблю слово “проект”, но президент “Ахмата” дал понять, что хочет создать клуб хорошего уровня»

— Не раз бывал на матчах команды, у нас никогда не пропадала связь с Грозным. Мы здесь хорошо и долго отработали. И буквально во вторник мне позвонил советник президента клуба по спортивным вопросам Руслан Газзаев, который устроил встречу с руководителем — Якубом Закриевым. Все обсудили — и вот я здесь.