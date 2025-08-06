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Махачкалинское «Динамо» арендовало игравшего на клубном ЧМ марокканца

Махачкалинское «Динамо» усилило состав 24-летним опорным полузащитником сборной Марокко Мехди Мубариком. Игрок будет выступать за российский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Источник: Соцсети

Права на Мубарика принадлежат клубу «Аль-Айн» из ОАЭ. В соглашении между сторонами предусмотрена опция выкупа по окончании аренды.

Свою профессиональную карьеру Мехди начал в марокканском клубе «Фатх Юнион Спорт», а в 2022 году перебрался в эмиратский «Аль-Айн». Впоследствии он провел по одному сезону в грандах марокканского футбола — «Радже Касабланка» и «Видаде».

В составе «Видада» полузащитник этим летом выступал на Клубном чемпионате мира, сыграв три матча.

На его счету также титулы чемпиона и обладателя Кубка Марокко, а также участие в молодежной сборной страны, с которой он выходил на поле в рамках Кубка Африки U-20 в 2021 году.