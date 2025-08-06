Махачкалинское «Динамо» арендовало игравшего на клубном ЧМ марокканца

Права на Мубарика принадлежат клубу «Аль-Айн» из ОАЭ. В соглашении между сторонами предусмотрена опция выкупа по окончании аренды.
Свою профессиональную карьеру Мехди начал в марокканском клубе «Фатх Юнион Спорт», а в 2022 году перебрался в эмиратский «Аль-Айн». Впоследствии он провел по одному сезону в грандах марокканского футбола — «Радже Касабланка» и «Видаде».
В составе «Видада» полузащитник этим летом выступал на Клубном чемпионате мира, сыграв три матча.
На его счету также титулы чемпиона и обладателя Кубка Марокко, а также участие в молодежной сборной страны, с которой он выходил на поле в рамках Кубка Африки U-20 в 2021 году.