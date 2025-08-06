Адиев сделал заявление по трансферу Самородова в новый клуб

— Нет. Но у нас очень близкие отношения. Мой брат помогает ему в Грозном. Он знает моих родителей. У нас близкие отношения. Но тему перехода мы не поднимали, ведь я понимаю наши возможности. Такой трансфер возможен, если «Ахмат» откажется от футболиста.