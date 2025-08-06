Адиев сделал заявление по трансферу Самородова в новый клуб

Адиев работал с Самородовым в сборной Казахстана (2022 — 2024) и «Ахмате» (2024).
— Самородов — самобытный футболист с хорошими качествами. На данный момент мы его не рассматриваем. Но если когда-то у меня будет возможность с ним поработать, то я это сделаю с большим удовольствием, — отметил Адиев.
— Он входит в шорт-лист «Крыльев Советов»?
— Нет. На сегодняшний день «Крылья Советов» не могут себе позволить такие дорогие трансферы. Мы работаем по свободным агентам или берем игроков в аренды.
— Вы разговаривали с Максимом о возможном переходе?
— Нет. Но у нас очень близкие отношения. Мой брат помогает ему в Грозном. Он знает моих родителей. У нас близкие отношения. Но тему перехода мы не поднимали, ведь я понимаю наши возможности. Такой трансфер возможен, если «Ахмат» откажется от футболиста.
— Ситуация может измениться через полгода?
— Все может измениться. Если трансфер можно будет осуществить и это будет выгодно для игрока и «Ахмата», то почему нет?
— Если появится возможность, то вы инициируете переговоры о переходе Самородова в «Крылья Советов»?
— Если будет возможность, то конечно, — заявил Адиев.
Самородов перешел в «Ахмат» в августе 2024 года из «Актобе», подписав контракт до 30 июня 2028-го. Transfermarkt оценил вингера в 2,5 млн евро.
6 августа 2025-го «Ахмат» возглавил Станислав Черчесов, работавший с Самородовым в сборной Казахстана с июля 2024-го по январь 2025-го.
После трех туров РПЛ-2025/26 «Крылья Советов» с семью очками идут вторыми, отставая от «Локомотива» на два балла. «Ахмат» занимает 13-е место, не набрав очков.