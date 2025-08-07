«Спартак» убрал из заявки португальского защитника Рикарду Мангаша

Мангаш перешёл в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Трансферная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.