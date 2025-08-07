Экс-тренер «Спартака» Рианчо назвал основную проблему российского футбола

«Главная проблема российского футбола — работа на низовом уровне. Здесь сосредоточились на копировании моделей работы других стран вместо того, чтобы создать свою. Создание своей футбольной модели должно основываться на особенностях и обычаях страны.



Я не могу копировать латиноамериканский стиль, если мои игроки не латиноамериканцы и не могу копировать немецкую модель, если мои игроки не немцы! В РФС должны заниматься разработкой своей модели работы, а это подразумевает и надлежащую подготовку тренеров.



Вопрос не в том, сколько в команде легионеров — три, четыре или пять, а в том, чтобы знать, что именно вы хотите развивать», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.