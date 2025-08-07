Главный тренер ЦСКА рассказал о восстановлении Вильягры и Шуманского

Ричмонд
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Темп
1
:
Уралец-ТС
2
П1
9.00
X
6.87
П2
1.19
Футбол. Кубок России
17:15
СШОР 1 - Кристалл
:
Луки-Энергия
П1
2.95
X
3.77
П2
2.19
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Ноа
П1
5.00
X
3.95
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
19:00
Фредрикстад
:
Мидтьюлланн
П1
4.15
X
3.86
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
19:00
Милсами
:
Виртус
П1
1.20
X
7.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
АЕК
П1
4.00
X
3.36
П2
2.12
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Омония
П1
3.80
X
3.49
П2
2.07
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Хаммарбю
П1
2.40
X
3.42
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Арда
П1
1.87
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Легия
П1
2.40
X
3.46
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
19:30
ЧФР
:
Брага
П1
5.50
X
3.70
П2
1.74
Футбол. Лига конференций
19:30
Баник О
:
Аустрия
П1
2.75
X
3.54
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Бранн
П1
2.65
X
3.75
П2
2.59
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Бейтар И
П1
2.21
X
3.75
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Истанбул Башакшехир
П1
2.08
X
3.70
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Дьер
П1
1.70
X
4.05
П2
5.42
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
Ягеллония
П1
2.50
X
3.50
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Вольфсбергер
П1
1.51
X
4.60
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Брейдаблик
П1
1.58
X
4.44
П2
5.90
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Шахтер
П1
2.75
X
3.54
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Эгнатия
П1
1.80
X
3.75
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Левадия
П1
2.40
X
3.40
П2
3.05
Футбол. Лига конференций
21:00
Викингур Л
:
Линфилд
П1
2.61
X
3.42
П2
2.71
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Арарат-Армения
П1
1.25
X
7.00
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:00
АЗ
:
Вадуц
П1
1.08
X
14.75
П2
35.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
Шериф
П1
1.30
X
5.95
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Пакш
П1
2.07
X
3.60
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
Сабах
П1
1.80
X
3.67
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
П1
1.65
X
4.36
П2
5.68
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
П1
1.38
X
5.08
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
П1
3.90
X
3.90
П2
1.96
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
П1
1.60
X
4.54
П2
5.27
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
П1
1.78
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
П1
1.30
X
6.00
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
П1
1.32
X
5.54
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
П1
9.50
X
4.33
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
П1
1.65
X
4.04
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Главный тренер ЦСКА рассказал о восстановлении Вильягры и Шуманского

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал о восстановлении травмированных футболистов — Родриго Вильягры и Артёма Шуманского.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал о восстановлении травмированных футболистов — Родриго Вильягры и Артёма Шуманского. По словам швейцарского специалиста, оба игрока восстанавливаются в хорошем темпе.

"Восстановление Родриго Вильягры проходит хорошо, он уже немного работает с мячом. Но нам ещё нужно выждать две недели, чтобы он мог отдавать пас без болевых ощущений.

Шуманский тоже достаточно хорошо восстанавливается, идёт по быстрому плану. Возможно, мы даже немного сократим период его восстановления, но дней 10 или две недели ещё необходимо на это отвести«, — передаёт слова Челестини корреспондент “Чемпионата” Владимир Четверик.