Челестини: Лукин и Абдулкадыров показывают хорошую самоотдачу в непростой ситуации

«Надо признать, что как Лукин, так и Абдулкадыров играют очень хорошо. В нашей непростой ситуации эти двое молодых показывают очень хорошую самоотдачу. Конечно, у них нет такого опыта, который был у Роши, но оба очень неплохо играют», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.