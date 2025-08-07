Экс-игрок «Динамо» Кульчий высказался об игре команды в первых турах РПЛ

«У всех были другие ожидания на старте чемпионата от “Динамо”. Но сезон только набирает обороты. Четыре очка — где-то недобрали. Но вся борьба впереди. Помним, как стартовал тот же “Краснодар” в том сезоне, а стали чемпионами. У “Динамо” много травм, команда выходит не в оптимальном составе. Тот же “Зенит” тяжело идёт, у “Спартака” много эмоций. После 7-го тура уже будет вырисовываться картина», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.